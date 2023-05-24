Сейм Польши 25 мая начнёт работу над правками к Конституции для конфискации активов России

Сейм Польши в четверг, 25 мая, приступит к рассмотрению изменений в Конституцию страны, позволяющих конфисковать замороженные российские активы.

Как отмечает РИА Новости, в проекте закона, внесённого на рассмотрение депутатами сейма, говорится, что «в случае вооружённого нападения на территорию Польши или вооружённого нападения на территорию другого государства, создающего непосредственную внешнюю угрозу Польше… имущество, которое находится на территории Польши, может быть конфисковано в государственный бюджет по закону и без компенсации, если это имущество используется или может быть использовано для финансирования или поддержки в другой форме этого нападения или действий, связанных с ним… особенно исходя из личных, организационных или финансовых связей владельца имущества с лицом, совершившим нападение».

Ранее пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.

11 апреля руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.

Согласно сообщению правительства Швейцарии, в стране хранятся активы и резервы Центробанка России на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, или более $8 млрд.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.