Власти Швейцарии отвергли требование посла США заморозить больше активов России

Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.

«Мы постоянно говорим США и всем странам-партнёрам: «Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим». На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев», — заявила она в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Будлигер-Артиеда отметила, что оценка объёмов российских активов в Швейцарии была сделана без консультации с местными властями и не является официальной.

Ранее Миллер заявил, что Швейцария могла бы заморозить российские активы ещё на $50—100 млрд.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.