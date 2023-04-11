Власти Швейцарии отвергли требование посла США заморозить больше активов России

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Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.
Власти Швейцарии отвергли требование посла США заморозить больше активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы постоянно говорим США и всем странам-партнёрам: «Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим». На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев», — заявила она в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Будлигер-Артиеда отметила, что оценка объёмов российских активов в Швейцарии была сделана без консультации с местными властями и не является официальной.

Ранее Миллер заявил, что Швейцария могла бы заморозить российские активы ещё на $50—100 млрд.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.

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