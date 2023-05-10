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В Швейцарии назвали возможным использование активов ЦБ России для восстановления Украины

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Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.
В Швейцарии назвали возможным использование активов ЦБ России для восстановления Украины
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины. — RT) возможно», — заявил Майенфиш.

По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.

11 апреля руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.

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