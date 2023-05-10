В Швейцарии назвали возможным использование активов ЦБ России для восстановления Украины

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

Его слова приводит РИА Новости.

«Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины. — RT) возможно», — заявил Майенфиш.

По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.

11 апреля руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.