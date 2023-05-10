В Швейцарии назвали возможным использование активов ЦБ России для восстановления Украины
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины. — RT) возможно», — заявил Майенфиш.
По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.
11 апреля руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о необходимости заморозить больше активов России.