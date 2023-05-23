Медведев: НАТО ошибается, считая, что ядерный конфликт невозможен
«НАТО несерьёзно относится к этому сценарию (ядерному апокалипсису. — RT). Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт или ядерный апокалипсис невозможен, потому что он не возможен никогда», — заявил Медведев.
По его словам, НАТО ошибается.
«В какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.
В апреле президент США Джо Байден заявил, что считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.