Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.
Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал, выступая перед палатами ирландского парламента в Дублине.

«Единственной экзистенциальной угрозой для мира является изменение климата, и у нас не так много времени», — сказал Байден во время получасовой речи.

Он также переключился на тему конфликта на Украине и заявил, что Ирландия вместе с США «работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её действия».

1 февраля Джо Байден также заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить