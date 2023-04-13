Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира

Президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.

Об этом он сказал, выступая перед палатами ирландского парламента в Дублине.

«Единственной экзистенциальной угрозой для мира является изменение климата, и у нас не так много времени», — сказал Байден во время получасовой речи.

Он также переключился на тему конфликта на Украине и заявил, что Ирландия вместе с США «работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её действия».

1 февраля Джо Байден также заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.