В МИД России допустили асимметричные меры, если Запад пойдёт на эскалацию по ядерной теме
- РИА Новости
«Если США и НАТО решат пойти на дальнейшую эскалацию, будем оценивать вновь возникающие риски и находить пути реагирования, которые могут принимать самые разные формы, включая и асимметричные», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, может ли Запад разместить ядерное оружие в близких к Белоруссии странах в ответ на размещение Россией в республике такого оружия.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Главы МИД стран G7 заявили, что намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии является неприемлемым.
В МИД Белоруссии заявили, что данные планы способствуют развитию Союзного государства.