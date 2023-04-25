В МИД России допустили асимметричные меры, если Запад пойдёт на эскалацию по ядерной теме

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Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.
В МИД России допустили асимметричные меры, если Запад пойдёт на эскалацию по ядерной теме
  • РИА Новости

«Если США и НАТО решат пойти на дальнейшую эскалацию, будем оценивать вновь возникающие риски и находить пути реагирования, которые могут принимать самые разные формы, включая и асимметричные», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, может ли Запад разместить ядерное оружие в близких к Белоруссии странах в ответ на размещение Россией в республике такого оружия.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Главы МИД стран G7 заявили, что намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии является неприемлемым.

В МИД Белоруссии заявили, что данные планы способствуют развитию Союзного государства.

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