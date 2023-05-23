Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной
«Только что завершилась продуктивная встреча с Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофу в экономике», — говорится в заявлении Байдена.
По его словам, в ходе встречи стороны подтвердили, что вариант объявления дефолта не рассматривается.
Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.
Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.