Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной

Президент США Джо Байден заявил, что встреча со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по вопросу госдолга была продуктивной.

«Только что завершилась продуктивная встреча с Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофу в экономике», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, в ходе встречи стороны подтвердили, что вариант объявления дефолта не рассматривается.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.