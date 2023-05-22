Рябков предположил, что в США повысят потолок госдолга во избежание дефолта

В США в любом случае примут решение о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат назвал события в США «росписью по ролям»: оппозиция демонстрирует якобы жёсткий подход, в то время как администрация Соединённых Штатов негодует.

«Я наблюдаю за этим цирком не первый год. Это роспись по ролям... Всё равно они повысят потолок госдолга, это ясно. То, что сейчас они договорятся, я готов держать пари», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.