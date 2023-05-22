Испанский политик Иглесиас: за подрывом «Северных потоков» стоит «западная держава»

Бывший лидер испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас заявил в интервью Il Fatto Quotidiano, что за подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стоит «могущественная западная держава».

По его мнению, немецкие власти пытаются замести следы, вопреки тому, что диверсия представляет собой объявление войны.

«Взрыв двух газопроводов — это объявление войны Германии, так что смешно и противно [смотреть на то], как германское правительство пытается спрятать это под ковёр», — цитирует его ТАСС.

Также он подчеркнул, что за произошедшим, по сути, нападением на Германию стоит «могущественная западная держава».

«В покушении на «Северный поток», российско-германский объект инфраструктуры, то есть одной из стран НАТО, очевидно просматривается рука могущественной западной державы», — отметил он.

Вместе с этим испанский политик подчеркнул, что Москве «не было никакой пользы» от этих подрывов.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов «Северных потоков».

По словам Мариани, президент США Джо Байден заявлял, что в случае продолжения вооружённого конфликта на Украине «Северного потока — 2» больше не будет.

Также евродепутат отметил тот факт, что американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже.