Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов на «Северных потоках».

Как отметил евродепутат в своём выступлении, опубликованном в его соцсетях, президент США Джо Байден заявлял, что в случае продолжения вооружённого конфликта на Украине «Северного потока — 2» больше не будет, при этом американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже.

«Атака на газопровод — это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами — это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, Европарламент не должен идти на попятную перед выяснением правды, «даже если она неудобна».

«Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом», — заявил Мариани.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Кроме того, в материале говорится, что Джейк Салливан причастен к составлению плана по теракту: президент Джо Байден уполномочил его «собрать межведомственную группу для разработки плана» по уничтожению труб.