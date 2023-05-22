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Razon: бразильский президент не поприветствовал Зеленского на одной из встреч G7

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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на одной из встреч саммита G7 в Хиросиме не подошёл поприветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского, пишет газета Razon.
Razon: бразильский президент не поприветствовал Зеленского на одной из встреч G7
  • AP
  • © Louise Delmotte

«На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошёл поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним», — сообщает издание.

Бразильский руководитель в этот момент продолжил изучать бумаги за столом, не поднимая глаз, отметили журналисты, пишет РИА Новости со ссылкой на газету.

Ранее Лула да Силва заявил, что Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

В мае 2022 года Лула да Силва назвал «немного странным» поведение Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».

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