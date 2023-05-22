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Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришёл на встречу с ним в ходе саммита G7

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

Об этом сообщает портал G1.

«Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», — сказал Лула да Силва.

При этом президент Бразилии назвал Зеленского «взрослым человеком, который знает, что делает».

Он также рассказал, что изначально бразильская сторона получила информацию о том, что украинская делегация задерживается.

«Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — добавил бразильский президент.

Ранее Лула да Силва заявил, что украинский конфликт не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.

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