Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришёл на встречу с ним в ходе саммита G7
Об этом сообщает портал G1.
«Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», — сказал Лула да Силва.
При этом президент Бразилии назвал Зеленского «взрослым человеком, который знает, что делает».
Он также рассказал, что изначально бразильская сторона получила информацию о том, что украинская делегация задерживается.
«Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — добавил бразильский президент.
Ранее Лула да Силва заявил, что украинский конфликт не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.