Замгенсека Джоанэ: в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке
Об этом он сказал в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
«В настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины. — RT)», — цитирует Джоанэ РИА Новости.
Он добавил, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе в июле рассчитывают принять решение по этому вопросу.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.