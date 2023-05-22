Замгенсека Джоанэ: в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке

В Североатлантическом альянсе в настоящее время отсутствует консенсус относительно продвижения идеи о членстве Украины в блоке, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Об этом он сказал в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.

«В настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины. — RT)», — цитирует Джоанэ РИА Новости.

Он добавил, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе в июле рассчитывают принять решение по этому вопросу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.