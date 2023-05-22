Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение после окончания конфликта
- AP
Об этом он сказал в интервью газете Welt.
Как отметил Шольц, Запад в будущем намерен говорить о гарантиях безопасности для Украины.
По словам политика, гарантии безопасности в том числе включают в себя вопрос об оснащении украинской армии вооружением.
«После конфликта Украина будет оснащена оружием западного производства», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о предоставлении гарантий безопасности для Украины до её вступления в НАТО.