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Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение после окончания конфликта

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны продолжат осуществлять поставку вооружения Украине после завершения украинского конфликта.
Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение после окончания конфликта
  • AP

Об этом он сказал в интервью газете Welt.

Как отметил Шольц, Запад в будущем намерен говорить о гарантиях безопасности для Украины.

По словам политика, гарантии безопасности в том числе включают в себя вопрос об оснащении украинской армии вооружением.

«После конфликта Украина будет оснащена оружием западного производства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о предоставлении гарантий безопасности для Украины до её вступления в НАТО.

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