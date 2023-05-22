Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение после окончания конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны продолжат осуществлять поставку вооружения Украине после завершения украинского конфликта.

Об этом он сказал в интервью газете Welt.

Как отметил Шольц, Запад в будущем намерен говорить о гарантиях безопасности для Украины.

По словам политика, гарантии безопасности в том числе включают в себя вопрос об оснащении украинской армии вооружением.

«После конфликта Украина будет оснащена оружием западного производства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о предоставлении гарантий безопасности для Украины до её вступления в НАТО.