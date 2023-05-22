Постпред Крыма Мурадов о словах Салливана: США одобрили развязывание ядерной войны
Информацию об этом приводит РИА Новости.
«Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — сказал Мурадов.
По его словам, подобное заявление было сделано Вашингтоном «по недомыслию или из злого умысла».
Также политик отметил, что в Севастополе располагается жизненно важная для России авиация и попытки посягательства на неё вынудят Москву на применение абсолютно всех имеющихся у неё средств.
Ранее в США заявили, что не возражают против ударов ВСУ по Крыму.
Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.