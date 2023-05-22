Постпред Крыма Мурадов о словах Салливана: США одобрили развязывание ядерной войны

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма «одобрили развязывание ядерной войны».

Информацию об этом приводит РИА Новости.

«Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — сказал Мурадов.

По его словам, подобное заявление было сделано Вашингтоном «по недомыслию или из злого умысла».

Также политик отметил, что в Севастополе располагается жизненно важная для России авиация и попытки посягательства на неё вынудят Москву на применение абсолютно всех имеющихся у неё средств.

Ранее в США заявили, что не возражают против ударов ВСУ по Крыму.

Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.