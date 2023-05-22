Daily Mail: подлодки ВМС России могут нарушить инфраструктуру Великобритании
По его словам, Россия якобы рассматривает в качестве цели британские энергетические кабели и кабели передачи данных.
«Растут опасения, что Кремль готовится именно к такому нападению», — говорится в статье.
Как отметил Плезанс, отключив эти кабели от глобальной сети, Россия может «поставить под угрозу» жизнь в Соединённом Королевстве.
Так, например, под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг.
Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что обещанные Соединённым Королевством Киеву ракеты Storm Shadow вряд ли изменят расклад сил в зоне российской специальной военной операции.