Обозреватель Telegraph Пейдж: ракеты Storm Shadow вряд ли изменят расклад сил в зоне СВО
«Storm Shadow вряд ли поменяют картину на поле боя», — заявил Пейдж.
Он также пишет, что ракеты Storm Shadow, как и британские танки Challenger, поставленные Киеву, не имеют блестящей репутации.
Пейдж рассказал, что во время испытаний в 2003 году такая ракета пробурила бетон, но не взорвалась.
Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по городам России.