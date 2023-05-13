Обозреватель Telegraph Пейдж: ракеты Storm Shadow вряд ли изменят расклад сил в зоне СВО

Обозреватель британского издания The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что обещанные Соединённым Королевством Киеву ракеты Storm Shadow вряд ли изменят расклад сил в зоне российской специальной военной операции.

«Storm Shadow вряд ли поменяют картину на поле боя», — заявил Пейдж.

Он также пишет, что ракеты Storm Shadow, как и британские танки Challenger, поставленные Киеву, не имеют блестящей репутации.

Пейдж рассказал, что во время испытаний в 2003 году такая ракета пробурила бетон, но не взорвалась.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по городам России.