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Захарова заявила об ответственности Белого дома за Артёмовск и Хиросиму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил Хиросиму и Артёмовск (Бахмут), отметив, что и то, и другое устроил Белый дом.

Об этом она написала в Telegram.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — сказала Захарова.

Ранее Владимир Зеленский сравнил подвергшуюся ядерной бомбардировке японскую Хиросиму с Артёмовском (Бахмутом) на полях саммита стран G7.

Также сообщалось, что Мария Захарова назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск (Бахмут) полностью освобождён.

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