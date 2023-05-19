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Захарова назвала самой большой ошибкой Шольца насмешку над геноцидом в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Его ошибка не в том, что он не верит, думает по-другому. Каждый человек свободен в своих взглядах... Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, Шольц войдёт в историю как человек, который посмеялся над горем людей.

Захарова отметила, что для возвращения доверия России Западу нужно прекратить «раздувать» украинский кризис.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. 

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