Зеленский на полях саммита G7 сравнил Хиросиму с Артёмовском
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В ходе пресс-конференции журналист телевидения Хиросимы RCC заявил, что некоторые жители города испытывают дискомфорт от того, что саммит проходит именно в Хиросиме.
«То, что произошло в Хиросиме, и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто: фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
Ранее в МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.