Зеленский на полях саммита G7 сравнил Хиросиму с Артёмовском

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил подвергшуюся ядерной бомбардировке японскую Хиросиму с Артёмовском (Бахмутом) на полях саммита стран G7.

В ходе пресс-конференции журналист телевидения Хиросимы RCC заявил, что некоторые жители города испытывают дискомфорт от того, что саммит проходит именно в Хиросиме.

«То, что произошло в Хиросиме, и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто: фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее в МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.