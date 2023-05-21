Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
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Об этом сообщает агентство Рёнхап.
«Касательно нелетальных вооружений — президент Зеленский передал мне сегодня частичный список», — сказал южнокорейский лидер.
Он отметил, что данный вопрос будет внимательно рассмотрен.
Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.
Также в Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден надеется услышать от Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.