Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский передал ему список желаемых нелетальных вооружений.

Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Касательно нелетальных вооружений — президент Зеленский передал мне сегодня частичный список», — сказал южнокорейский лидер.

Он отметил, что данный вопрос будет внимательно рассмотрен.

Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.

Также в Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден надеется услышать от Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.