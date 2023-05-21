МИД России: страны G7 пытаются выставить себя поборниками справедливости

Страны G7 пытаются выставить себя поборниками справедливости, таким образом насмехаясь над историей, заявили в МИД России.

«Попытки стран «семёрки» выставить себя поборниками законности и справедливости в международных делах — это насмешка над историей и здравым смыслом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что история стран «семёрки» связана с колонизацией и угнетением других народов.

Также в заявлении говорится, что бизнес стран G7 продолжает выкачивать ресурсы Глобального Востока и Юга.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.