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Пушков: поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что образумить Запад и избавить его от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире.

Так сенатор отреагировал на заявление китайского посольства в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела КНР.

По словам Пушкова, главной идеей, лежащей в основе G7, является «навязывание своей воли и своих ценностей» другим странам.

«Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков заявил, что арабские страны визитом президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ показали, что США им не указ.

Также он высказал мнение, что решение Соединённых Штатов заморозить российские активы станет для них пирровой победой.

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