Сенатор Пушков: арабские страны визитом Асада на саммит ЛАГ показали, что США им не указ
Об этом он написал в Telegram.
Приглашение Асада на саммит ЛАГ Пушков назвал тем случаем, когда мнение США «остаётся их собственным мнением» и имеет «не слишком много веса за пределами западного мира».
«Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ. Принимает вопреки позиции США», — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.
Позже в Саудовской Аравии открылся саммит ЛАГ с участием Сирии.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.