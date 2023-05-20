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Сенатор Пушков: арабские страны визитом Асада на саммит ЛАГ показали, что США им не указ

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) продемонстрировало, что для стран региона позиция Вашингтона касательно Дамаска не указ.

Об этом он написал в Telegram.

Приглашение Асада на саммит ЛАГ Пушков назвал тем случаем, когда мнение США «остаётся их собственным мнением» и имеет «не слишком много веса за пределами западного мира».

«Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ. Принимает вопреки позиции США», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.

Позже в Саудовской Аравии открылся саммит ЛАГ с участием Сирии.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.

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