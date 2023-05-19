Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.

«Благодаря моей дружбе с... Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения», — сказал он в интервью CNN.

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции — Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу — ранее завершили переговоры в Москве.

Они продолжались около трёх часов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал встречу конструктивной.