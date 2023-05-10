Президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств

Президент Сирии Башар Асад приглашён на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Он состоится 19 мая в Джидде в Саудовской Аравии.

Об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.

Приглашение отправил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию. Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.

Как отмечал Госдеп США, Вашингтон не поддерживает нормализацию отношений с правительством Асада и не приветствует нормализацию отношений с Дамаском других стран.