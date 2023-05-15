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Сенатор Пушков: решение США заморозить российские активы станет для них пирровой победой

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Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что решение Соединённых Штатов заморозить российские активы станет для них пирровой победой.
Сенатор Пушков: решение США заморозить российские активы станет для них пирровой победой
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Пушков, Вашингтон не смог просчитать долгосрочные последствия своего решения заморозить $300 млрд финансовых резервов России. 

Он подчеркнул, что подобное решение продемонстрировало многим странам мира ненадёжность доллара как резервной валюты.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти $300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — заключил Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.

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