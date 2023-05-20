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MWM: репутация F-16 может пострадать из-за рисков потерь на Украине

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В случае передачи F-16 на Украину репутация этого истребителя может пострадать из-за серьёзных боевых потерь. Об этом говорится в статье Military Watch Magazine.
MWM: репутация F-16 может пострадать из-за рисков потерь на Украине
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Авторы подчёркивают, что технологии самолёта могут попасть к России.

«Есть также большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях», — отмечается в тексте.

Всё это приведёт к серьёзному удару по престижу F-16.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.

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