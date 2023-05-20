Резников заявил, что Киев попросит у партнёров системы ПВО и ракеты на встрече в Рамштайне
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«Укрепление ПВО и противоракетной обороны (ПРО) остаётся нашим приоритетом номер один», — приводит ТАСС его слова.
Резников подчеркнул, что ВСУ нуждаются в наземных системах ПВО любых видов — от переносных зенитно-ракетных комплексов до крупнокалиберных батарей.
«Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе», — отметил министр.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.