Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Резников заявил, что Киев попросит у партнёров системы ПВО и ракеты на встрече в Рамштайне

Короткая ссылка
Украинская сторона попросит у партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним в ходе встречи на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Резников заявил, что Киев попросит у партнёров системы ПВО и ракеты на встрече в Рамштайне
  • Gettyimages.ru

«Укрепление ПВО и противоракетной обороны (ПРО) остаётся нашим приоритетом номер один», — приводит ТАСС его слова.

Резников подчеркнул, что ВСУ нуждаются в наземных системах ПВО любых видов — от переносных зенитно-ракетных комплексов до крупнокалиберных батарей.

«Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе», — отметил министр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить