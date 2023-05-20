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Страны G7 выступили за отказ от ядерного оружия во всём мире

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Страны G7 заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия и за мирное использование ядерной энергии.
Страны G7 выступили за отказ от ядерного оружия во всём мире
  • AP

«Мы выражаем нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход», — цитирует ТАСС заявление стран G7 по итогам саммита в Хиросиме.

Лидеры стран «семёрки» подчеркнули важность усилий в сфере разоружения и нераспространения.

Ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение американских атомных подлодок на Корейском полуострове ведёт к ядерной войне, не говоря о нарушении межкорейских соглашений.

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