Страны G7 заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия и за мирное использование ядерной энергии.

«Мы выражаем нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход», — цитирует ТАСС заявление стран G7 по итогам саммита в Хиросиме.

Лидеры стран «семёрки» подчеркнули важность усилий в сфере разоружения и нераспространения.

Ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение американских атомных подлодок на Корейском полуострове ведёт к ядерной войне, не говоря о нарушении межкорейских соглашений.