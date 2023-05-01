В КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове
«Размещение ядерных стратегических средств США было главным злокачественным фактором обострения напряжённости на Корейском полуострове... Сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война», — цитирует его РИА Новости.
Чхве Чжу Хён назвал «вершиной наглости и бессовестности» поведение Соединённых Штатов, которые, по мнению обозревателя, заставили военное ведомство Южной Кореи заявить, будто размещение АПЛ на полуострове не нарушает межкорейскую декларацию о денуклеаризации 1991 года.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.
В КНДР также назвали визит южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в США провокацией и типичным проявлением враждебной политики по отношению к Пхеньяну.