В КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове

Размещение американских атомных подлодок на Корейском полуострове ведёт к ядерной войне, не говоря о нарушении межкорейских соглашений, заявил обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён.

«Размещение ядерных стратегических средств США было главным злокачественным фактором обострения напряжённости на Корейском полуострове... Сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война», — цитирует его РИА Новости.

Чхве Чжу Хён назвал «вершиной наглости и бессовестности» поведение Соединённых Штатов, которые, по мнению обозревателя, заставили военное ведомство Южной Кореи заявить, будто размещение АПЛ на полуострове не нарушает межкорейскую декларацию о денуклеаризации 1991 года.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.

В КНДР также назвали визит южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в США провокацией и типичным проявлением враждебной политики по отношению к Пхеньяну.