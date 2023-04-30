В КНДР назвали провокацией визит лидера Южной Кореи в США

Визит южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в США — это провокация и типичное проявление враждебной политики по отношению к Пхеньяну, сообщает ЦТАК.

«Эта поездка марионетки-предателя Юн Сок Ёля... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны», — цитирует заявление РИА Новости.

В КНДР также назвали американскую декларацию о «расширенном сдерживании» типичным продуктов враждебной политики против Северной Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР.