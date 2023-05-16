Экс-посол США в России Салливан уверен, что Москва не желает ядерной войны

Бывший посол США в России Джон Салливан выразил мнение, что Москва не желает ядерной войны.

«На мой взгляд, важно, чтобы мы продолжали демонстрировать прозрачность» — приводит РИА Новости слова Салливана на слушаниях в комитете по международным делам сената США.

Он отметил, что, по его мнению, Москва не желает ядерной войны с Вашингтоном.

При этом дипломат добавил, что российская сторона может пытаться использовать ядерное оружие как рычаг давления.

Ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение американских атомных подлодок на Корейском полуострове ведёт к ядерной войне, не говоря о нарушении межкорейских соглашений.