Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что развивающиеся государства отвернутся от США из-за санкционной политики Вашингтона.

Об этом сообщает официальный новостной канал посольства России в США.

«Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьёт по собственным долгосрочным целям?» — сказал Антонов.

По его словам, формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика США их жизненным интересам.

Также российский посол высказался об очередном пакете антироссийских санкций, отметив, что он представляет собой повторение «уже неоднократно пройденного».

Ранее Анатолий Антонов подчеркнул, что Соединённые Штаты намеренно игнорируют «пакетный» характер зерновой сделки.

Также он заявил, что призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной кампании против России.