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Посол Антонов заявил, что США забывают о «пакетном» характере зерновой сделки

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Соединённые Штаты намеренно игнорируют «пакетный» характер зерновой сделки.

«В Вашингтоне намеренно забывают о «пакетном» характере «стамбульских договорённостей», — подчеркнул Антонов.

Посол также указал на то, что американская сторона «переворачивает с ног на голову» данные, касающиеся географии поставок продовольствия.

Антонов назвал неправдой утверждения, что украинское зерно отправляется в нуждающиеся страны.

По его словам, в беднейшие страны было направлено только 2,5% продовольствия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.

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