Посол Антонов заявил, что США забывают о «пакетном» характере зерновой сделки
«В Вашингтоне намеренно забывают о «пакетном» характере «стамбульских договорённостей», — подчеркнул Антонов.
Посол также указал на то, что американская сторона «переворачивает с ног на голову» данные, касающиеся географии поставок продовольствия.
Антонов назвал неправдой утверждения, что украинское зерно отправляется в нуждающиеся страны.
По его словам, в беднейшие страны было направлено только 2,5% продовольствия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.