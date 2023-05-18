Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной кампании против России

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян являются скоординированной кампанией в рамках гибридной войны против России.

Как отметил посол, это является не первой провокацией со стороны спецслужб США. Так, отметил Антонов, на территории российского посольства при помощи использования портала YouTube появляется реклама в виде вербовочных роликов от ФБР.

«Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против России гибридной войны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, отметил, что иностранные спецслужбы не ослабляют активности на российской территории.