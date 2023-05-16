Песков — о Telegram-канале ЦРУ: иностранные спецслужбы не ослабляют активности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян, отметил, что иностранные спецслужбы не ослабляют активности на российской территории.

«Пока не обращали внимание (на появление Telegram-канала ЦРУ. — RT)... но убеждён, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того, и это мы все знаем прекрасно, западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории нашей страны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.