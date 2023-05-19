В МИД России отклонили запрос на посещение Гершковича из-за невыдачи виз журналистам

В МИД России отклонили запрос американского посольства о консульском посещении арестованного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам.

«Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортёра Э. Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула Министра иностранных дел С.В. Лаврова», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из-за ситуации с визами сотрудники СМИ не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения министра в ходе визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вопрос о консульском доступе к Гершковичу политизируется со стороны США.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.