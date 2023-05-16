Рябков: вопрос о консульском доступе к Гершковичу политизируется со стороны США

Вопрос о консульском доступе к арестованному журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу политизируется со стороны США.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Вопрос консульского доступа к Гершковичу — это рабочий момент... Вокруг этого много шума и много попыток с американской стороны политизировать этот сюжет», — цитирует его РИА Новости.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.