Рябков: вопрос о консульском доступе к Гершковичу политизируется со стороны США
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Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Вопрос консульского доступа к Гершковичу — это рабочий момент... Вокруг этого много шума и много попыток с американской стороны политизировать этот сюжет», — цитирует его РИА Новости.
Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.