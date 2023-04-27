МИД России: запрос посольства США на консульское посещение Гершковича 11 мая отклонён

В МИД России отметили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.

«Посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с. г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется», — заявили в российском МИД.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца по делу о шпионаже.