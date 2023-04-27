МИД России: запрос посольства США на консульское посещение Гершковича 11 мая отклонён
- РИА Новости
«Посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с. г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется», — заявили в российском МИД.
Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца по делу о шпионаже.