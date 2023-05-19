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Оверчук назвал странными угрозы США в адрес Грузии из-за авиасообщения с Россией

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Угрозы США в адрес Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией выглядят странно — это гуманитарный вопрос, заявил зампред российского правительства Алексей Оверчук.
Оверчук назвал странными угрозы США в адрес Грузии из-за авиасообщения с Россией
  • AP

«Отмена виз для граждан Грузии для посещения Российской Федерации, а также возобновление прямого авиационного сообщения между нашими странами — это чисто гуманитарные вещи», — цитирует его ТАСС.

Оверчук добавил, что около миллиона россиян имеют связи или корни в Грузии, и хотя бы по этой причине в Вашингтоне должны были приветствовать сообщения о возобновлении прямых авиаперелётов между странами.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.

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