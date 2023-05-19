Оверчук назвал странными угрозы США в адрес Грузии из-за авиасообщения с Россией
- AP
«Отмена виз для граждан Грузии для посещения Российской Федерации, а также возобновление прямого авиационного сообщения между нашими странами — это чисто гуманитарные вещи», — цитирует его ТАСС.
Оверчук добавил, что около миллиона россиян имеют связи или корни в Грузии, и хотя бы по этой причине в Вашингтоне должны были приветствовать сообщения о возобновлении прямых авиаперелётов между странами.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.
В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.