Kyodo: Япония расширит антироссийские санкции

Власти Японии расширят антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства Kyodo со ссылкой на правительственные источники, рестрикции затронут около 100 физлиц и организаций, связанных с «уклонением от санкций», а также 80 организаций, «связанных с военными».

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении.

В американской администрации считают, что эти компании действуют вопреки интересам США.

Также сообщалось, что американские экспортные ограничения коснутся 1,2 тыс. позиций, в числе которых бумага, ткани, оборудование, стройматериалы и транспорт.