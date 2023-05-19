Под экспортные ограничения Минторга США попала 71 организация из России, Киргизии и Армении
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ министерства, появившийся в американском федеральном реестре.
В частности, ограничения введены против одной компании из Армении и одной из Киргизии, остальные организации — российские.
В числе российских организаций — Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Брянский автомобильный завод, АО «ЦНИИ» Буревестник», АО «Информационные спутниковые системы» и другие.
В американской администрации считают, что эти компании действуют вопреки интересам США.
Также сообщалось, что американские экспортные ограничения коснутся 1,2 тыс. позиций, в числе которых бумага, ткани, оборудование, стройматериалы и транспорт.
Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.