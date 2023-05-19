Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Под экспортные ограничения Минторга США попала 71 организация из России, Киргизии и Армении

Короткая ссылка
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении.
Под экспортные ограничения Минторга США попала 71 организация из России, Киргизии и Армении
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ министерства, появившийся в американском федеральном реестре. 

В частности, ограничения введены против одной компании из Армении и одной из Киргизии, остальные организации — российские.

В числе российских организаций — Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Брянский автомобильный завод, АО «ЦНИИ» Буревестник», АО «Информационные спутниковые системы» и другие.

В американской администрации считают, что эти компании действуют вопреки интересам США. 

Также сообщалось, что американские экспортные ограничения коснутся 1,2 тыс. позиций, в числе которых бумага, ткани, оборудование, стройматериалы и транспорт.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить