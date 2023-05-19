Под экспортные ограничения Минторга США попала 71 организация из России, Киргизии и Армении

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ министерства, появившийся в американском федеральном реестре.

В частности, ограничения введены против одной компании из Армении и одной из Киргизии, остальные организации — российские.

В числе российских организаций — Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Брянский автомобильный завод, АО «ЦНИИ» Буревестник», АО «Информационные спутниковые системы» и другие.

В американской администрации считают, что эти компании действуют вопреки интересам США.

Также сообщалось, что американские экспортные ограничения коснутся 1,2 тыс. позиций, в числе которых бумага, ткани, оборудование, стройматериалы и транспорт.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.