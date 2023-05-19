США ввели новые экспортные ограничения против России

В Минторге США объявили о новых антироссийских санкциях — экспортные ограничения коснутся 1,2 тыс. позиций, в числе которых бумага, ткани, оборудование, стройматериалы и транспорт.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий.

Также высокопоставленный представитель администрации США сообщал, что в ходе саммита в Хиросиме страны G7 намереваются объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива.