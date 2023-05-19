США ввели новые экспортные ограничения против России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий.
Также высокопоставленный представитель администрации США сообщал, что в ходе саммита в Хиросиме страны G7 намереваются объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива.