Путин назвал противников России с неоколониальными идеями недоумками
Об этом он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.
По его словам, противники России не понимают, что именно национальное разнообразие делает страну сильнее.
Путин отметил, что зря они рассчитывают добиться того эффекта, «ради которого стараются».
«Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки», — сказал российский президент.
Он добавил, что такие люди на конкурсе недоумков заняли бы второе место.
«Почему только второе? Да потому что недоумки», — заявил глава государства.
Также Путин заявил, что противники России хотят поделить её на мелкие части, чтобы потом подчинить их своей воле.
Президент отметил, что на Россию оказывается агрессивное внешнее давление.