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Путин назвал противников России с неоколониальными идеями недоумками

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Российский президент Владимир Путин назвал противников России с неоколониальными идеями недоумками.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.

По его словам, противники России не понимают, что именно национальное разнообразие делает страну сильнее. 

Путин отметил, что зря они рассчитывают добиться того эффекта, «ради которого стараются».

«Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки», — сказал российский президент.

Он добавил, что такие люди на конкурсе недоумков заняли бы второе место.

«Почему только второе? Да потому что недоумки», — заявил глава государства. 

Также Путин заявил, что противники России хотят поделить её на мелкие части, чтобы потом подчинить их своей воле.

Президент отметил, что на Россию оказывается агрессивное внешнее давление.

RT ведёт трансляцию.

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