Путин: противники России не прекращают атаки на её духовные ценности
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что на Россию оказывается агрессивное внешнее давление.
«Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — заявил Путин.
В ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин отмечал, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты там сходят с ума.