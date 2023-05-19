Путин: противники России не прекращают атаки на её духовные ценности

Противники России направили против неё сейчас практически весь арсенал своих сил, атаки на российские ценности не прекращаются.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

RT ведёт трансляцию.

Он отметил, что на Россию оказывается агрессивное внешнее давление.

«Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — заявил Путин.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин отмечал, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты там сходят с ума.