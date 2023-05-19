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Путин: противники России говорят о необходимости поделить страну на десятки мелких частей

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Противники России хотят поделить её на мелкие части, чтобы потом подчинить их своей воле.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

RT ведёт трансляцию.

«(Противники России. — RT) говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований», — рассказал он.

Путин пояснил, что впоследствии Запад намерен подчинить их своей воле и эксплуатировать.

Ранее Путин заявлял, что, если план западных стран по разделу России реализуется, русский народ вряд ли сохранится как этнос.

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