Путин: противники России говорят о необходимости поделить страну на десятки мелких частей
Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«(Противники России. — RT) говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований», — рассказал он.
Путин пояснил, что впоследствии Запад намерен подчинить их своей воле и эксплуатировать.
Ранее Путин заявлял, что, если план западных стран по разделу России реализуется, русский народ вряд ли сохранится как этнос.