Путин: если план Запада осуществится, русский народ вряд ли сохранится как этнос

Российский президент Владимир Путин заявил, что, если план западных стран по разделу России реализуется, русский народ вряд ли сохранится как этнос.

Об этом глава государства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин выразил уверенность, что судьбы народов России могли бы измениться, если бы Москва не оказывала сопротивление проводимой Западом политике.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня», — констатировал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что планы Запада по разделу России письменно задокументированы.

Ранее Путин выразил уверенность, что целью западных стран является ликвидация России.