Путин: цель стран Запада — ликвидировать Россию

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что целью западных стран является ликвидация России.

Об этом глава государства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — заявил Путин.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада стремятся расчленить Россию, используя для этого Украину.

Также Путин отмечал, что Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».