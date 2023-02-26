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Путин: цель стран Запада — ликвидировать Россию

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Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что целью западных стран является ликвидация России.
Путин: цель стран Запада — ликвидировать Россию
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — заявил Путин.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада стремятся расчленить Россию, используя для этого Украину.

Также Путин отмечал, что Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».

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