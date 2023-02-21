Путин: Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
Путин отметил, что «неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают».
«Удивительно, что на Западе этого никто из власть предержащих не замечает. Почему? А потому что им, извините за моветон, плевать, на кого делать ставку в борьбе с нами... А значит, можно использовать всех: и террористов, и неонацистов, хоть чёрта лысого», — заявил Путин.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.