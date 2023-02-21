Путин: Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией

Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Путин отметил, что «неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают».

«Удивительно, что на Западе этого никто из власть предержащих не замечает. Почему? А потому что им, извините за моветон, плевать, на кого делать ставку в борьбе с нами... А значит, можно использовать всех: и террористов, и неонацистов, хоть чёрта лысого», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.